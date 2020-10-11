نادى القضاة يثمن خطة وزارة العدل لتطوير ورفع كفاءة المحاكم

كتب: محمد أبو عوض

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أنه في سبيل تنسيق أُطر التعاون المشترك مع وزارة العدل تابع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببالغ الاهتمام والتقدير التطوير الملحوظ في أبنية بعض المحاكم ؛ عقب أن لمس القضاة في خلال الفترة الأخيرة تطوير وتجديد دور وأبنية العديد من المحاكم ورفع كفاءتها.

واطلع النادي على خطة الوزارة الطموحة في تطوير أبنية المحاكم واستراحات السادة القضاة ، والتى تشكلت وتم إعدادها على 3 مراحل يتم خلالها تطوير ورفع كفاءة جميع المحاكم والاستراحات على مستوى الجمهورية .

وتابع البيان: إذ يثمن نادي قضاة مصر هذه الخطوات الفاعلة لإنفاذ الخطة لما تمنحه من توفير بيئة العمل المناسبة للوصول للعدالة الناجزة، وتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه كأحد أهم مرتكزات تطوير منظومة التقاضي، حيث تمكّن هذه الخطوات الجادة أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم من أداء العمل بكفاءة وجودة وسرعة ويسر ، كما تسهل على المواطنين من المتقاضين والسادة المحامين وجميع المتعاملين مع المحاكم من أداء مهامهم دون تحمل أعباء أو مجهودات غير ضرورية .

ويتوجه مجلس إدارة نادي قضاة مصر بخالص الشكر والتقدير للمستشار الجليل عمر مروان وزير العدل على تبنيه لهذه الخطة الطموحة المتكاملة لإصلاح وتطوير منظومة التقاضي وكافة قطاعات وزارة العدل واستعانته على تنفيذها بزملاء أكفاء من السادة مساعدي وزير العدل كل في موقعه المناسب ، بما يحقق الصالح العام للوطن والعدالة والقضاء .