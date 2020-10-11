نائب مدير مستشفى المحلة يخضع للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا

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قال مصدر طبى بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، إن الدكتور سامى البهى، نائب مدير مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، يخضع للعلاج داخل العزل الصحى بالمستشفى بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان نائب مدير المستشفى العام بالمحلة، قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية، وتم وضعه بالعزل الصحى بالمستشفى لتلقى العلاج.

من ناحية أخرى نعت نقابة الأطباء بمحافظة الغربية الدكتور محمد عبد الحكيم الحطيم استشاري الجراحة بمستشفى كفر الزيات العام والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان الطبيب الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية وتم وضعه بالعزل الصحي وتدهورت حالته الصحية وتوفي متأثرا بإصابته بالفيروس.