اليوم السابع
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نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى يتابعون استعدادت مدارس المحافظة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:20 م
نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى يتابعون استعدادت مدارس المحافظة نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى خلال جولتهم
القليوبية إبراهيم سالم

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وجه الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وفريق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الشكر لطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، لجهوده وفريق العمل بمديرية التعليم استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وأشاد "حماد"، بالإجراءات المتبعة وقائيا واحترازيا وما تتبعه أجهزة مديرية التعليم من إجراءات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لتوفير كافة سبل الوقاية والحماية للطلاب والمعلمين والعاملين بالقطاع التعليمى من فيروس كورونا وأعمال التطهير والتعقيم التى تتم بالمنشأت التعليمية ومدارس المحافظة.

وأكد نائب محافظ القليوبية، خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وجولته بديوان المديرية، برفقه عددا من القيادات بالديوان من بينهم المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى، ومحمد خميس مدير الشئون المالية والإدارية، على التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة لتوفير الأجواء الملائمة للعام الدراسى الجديد وتطهير المدارس وتعقيمها وكذلك إزالة أية تراكمات أو مخلفات بمحيطها.

يأتى ذلك فيما قام نائب المحافظ وفريق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بتفقد عدد من المدارس منها مدرسة بنها الثانوية بنات وتفقد خلالها أعمال التدريب على المنصات التعليمية والتعليم عن بعد وقام بكتابة عبارة ( شكرا ) على السبورة الذكية موجها الشكر لقيادات المديرية ومسئولى التدريب والمتدربين.

كما تفقد مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية، وتفقد خلالها قسم الطاقة المتجددة ووحدة طاقة الرياح بأعلى مبنى المدرسة ووحدة تيسير الإنتقال الى سوق العمل ومعمل الطاقة المتجددة وورش ومعامل المدرسة الميكانيكية والزخرفية وانشاءات المدرسة اليابانية ببنها ومدرسة الدكتور احمد زويل الرسمية للغات وقاعة الفيديو كونفرانس والإجتماعات بديوان المديرية وعددا من الأقسام.

نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى خلال جولتهم 1

نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى خلال جولتهم 1

 

نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى خلال جولتهم 2
نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى خلال جولتهم 2

 

نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى خلال جولتهم 3
نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى خلال جولتهم 3

 

نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى خلال جولتهم 4
نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى خلال جولتهم 4

 


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تأهيل التنفيذيين للقيادة

إبراهيم سالم

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