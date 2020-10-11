اليوم السابع
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نائب محافظ الدقهلية يشارك باحتفالية مكتبة مصر العامة بذكرى نصر أكتوبر

الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:36 م
نائب محافظ الدقهلية يشارك باحتفالية مكتبة مصر العامة بذكرى نصر أكتوبر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائبه، يرافقة كلا من الدكتورة أسماء النقراشى، والدكتور أحمد مختار، والدكتور محمود راشد أعضاء فريق متدربى البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة، والذين يؤدون فترة التدريب العملى على العمل التنفيذى طوال شهر أكتوبر بالمحافظة ، فى الاحتفالية التى نظمتها مكتبة مصر العامة بالمنصورة، بمناسبة ذكرى الانتصارات المجيدة التى ترسخ فى أذهان الاجيال المتعاقبة ذكرى عزيزة غالية فى نفوس المصريين جميعا.

وقد بدأت الاحتفالية بتفقد معرض أقامته المكتبة عن أمجاد وتضحيات القوات المسلحة المصرية فى حرب أكتوبر عام 1973، فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة، فقد نقل نائب المحافظ للحاضرين والمشاركين فى الاحتفالية تحيات وتمنيات محافظ الدقهلية.

وقال نائب المحافظ إن هذه الذكرى يعتز بها كل المصريين، حيث تعيد وتكرر التأكيد فى اذهان الجميع الفخر والاعتزار بجيشنا الباسل، الذى استطاع استرداد الأرض والعرض والكرامة، وذلك فى ملحمة تاريخية عبر فيها جنودنا البواسل إلى عمق سيناء وارتوت أرضها الطيبة بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة، مؤكدا أن مصر لن تنسى شهدائها الأبرار على مر العصور، حيث سجلت اسماؤهم بحروف من نور فى سجلات تاريخنا العريق .

وكرم نائب المحافظ خلال الاحتفالية فريق العمل بالمكتبة والأطفال المشاركين فى الاحتفالية والمعرض، كما كرم فريق الكشافة، والهلال الأحمر.

حضر الاحتفالية، إيمان أبو الغيط مدير عام مكتبة مصر العامة، وفريق ورشة "حكى" بالإسماعلية منهم حفيد أحد المشايخ بالعريش والإسماعلية محمد سالم الهش، وجمع كبير من أبناء الدقهلية .


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