من اليوم ولأربعة أشهر لن تشرق الشمس فى هذه الجزيرة.. تعرف عليها.. صور

كتبت: هناء أبو العز

من اليوم ولمدة أربعة أشهر، لن تشرق الشمس فى جزيرة جرين لاند الدنماركية، ليبدأ موسم السياحة، ويستمتع المواطنين بجمال الطبيعة الثلجية، والمناظر الطبيعية المغطاة بألوان تتراوح من الشفق البارد إلى الأرجوانى الشديد إلى الظلام الكامل، ولكن ليس ضوء النهار مطلقًا.



2

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أبدى اهتمامه بشراء جزيرة جرين لاند الدنمارك ية، والتى تعد أكبر جزيرة فى العالم، وذلك رغم رفض الدنمارك.

وتعد جرين لاند أو كما يعنى اسمها «الأرض الخضراء»، أكبر جزيرة فى العالم، وهى بلد عضو فى مملكة الدنمارك وعاصمتها نوك، وتقع بين منطقة القطب الشمالى والمحيط الأطلسى، شمال شرق كندا، وعلى رغم انتماء جغرافيتها الطبيعية وانتمائها عرقيًا إلى منطقة القطب الشمالى وجغرافيًا كجزء من قارة أمريكا الشمالية، ترتبط سياسيًا وتاريخيًا بأوروبا، وخاصة بأيسلندا، والنرويج، والدانمارك.

وجرينلاند هى أكبر جزيرة فى العالم، موقعها الشمالى، عند النقطة التى يلتقى فيها المحيط الأطلسى بالمحيط المتجمد الشمالى، يعنى أن جرينلاند محاطة بشكل أساسى بتيارات المحيط الباردة، لذلك يتم تبريد السواحل باستمرار، هذا، إلى جانب إشعاع البرد من الجليد الداخلى، يمنح جرينلاند مناخها فى القطب الشمالي .

وغالبًا ما ترتبط جرينلاند بالبرودة والظلام ويمكنها بالطبع أن تصبح شديدة البرودة. ومع ذلك، هناك أيضًا الكثير من الضوء، وعلى الرغم من أن الظلام القطبى يسود فى كثير من الأحيان، فهى ليست مظلمة تمامًا.

3

لقد عاش الناس فى جرينلاند منذ حوالى 5000 عام، وكان أقرب وقت ينتمون إلى ما يسمى بثقافات الاستقلال، هاجروا من أمريكا الشمالية، واستخدموا الأدوات الحجرية، وكانوا أول من تكيف بنجاح مع الظروف القاسية للجزيرة. بعد هجرة الاستقلال الثانية، وصل شعب يعرف باسم دورست، ومنهم اشتُق أقدم الخرافات والأساطير عن شعب الإنويت فى العصر الحديث فى جرينلاند. وصل ثول، المرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالإنويت، فى حوالى 900 بعد الميلاد، قبل أن يبدأ النورسمان الأوائل بالاستقرار على السواحل الشرقية والجنوبية. اليوم، 80 % من سكان الجزيرة هم من الإنويت، والبقية دنماركيون .

وكمواطنين دنماركيين، يتمتع شعب جرينلاند الآن بحق مدنى عادى وتحسنت حالتهم الصحية العامة ومرافقهم التعليمية بشكل جذري .

وشمس منتصف الليل هى ظاهرة أخرى رائعة من ظاهرة جرينلاند التى تصادف شمال الدائرة القطبية الشمالية، يمكن الاستمتاع بضوء النهار على مدار الساعة، اعتمادًا على مدى بُعدك فى الشمال.

4

من بين الأنشطة المتنوعة المتوفرة فى الجزيرة، أصبح صيد الأسماك ولعب الجولف شائعًا بشكل خاص. وتقدم بورنهولم أماكن إقامة تناسب كل الأذواق وكتب الجيب، من مواقع المخيمات وبيوت الشباب وأماكن المبيت والإفطار إلى الفنادق وقرى العطلات ومنازل العطلات. من الممكن أيضًا الإقامة في إحدى المزارع الخلابة بالجزيرة.