مطروح تشارك فى معرض تراثنا بمشغولات سيويه.. صور.

مطروح حسن مشالى

تشارك محافظة مطروح بمعرض تراثنا الذى يقيمه جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 10 أكتوبر إلى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضح المهندس حسام صالح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمطروح أن المعرض به جناح للمحافظة يشارك به عارضين من مطروح بالمشغولات السيوية والمطروحية التى تبرز الطبيعة الصناعات التراثية بالمحافظة خاصة واحة سيوة.

وأشارا إلى أن المعرض الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يشارك به كل محافظات الجمهورية مفتوح مجانا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء طوال فترة المعرض.