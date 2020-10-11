اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مطروح تشارك فى معرض تراثنا بمشغولات سيويه.. صور.

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:52 م
مطروح تشارك فى معرض تراثنا بمشغولات سيويه.. صور. معرض تراثنا
مطروح حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشارك محافظة مطروح بمعرض تراثنا الذى يقيمه جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 10 أكتوبر إلى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضح المهندس حسام صالح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمطروح أن  المعرض به جناح للمحافظة يشارك به عارضين من مطروح بالمشغولات السيوية والمطروحية التى تبرز الطبيعة الصناعات التراثية بالمحافظة خاصة واحة سيوة.

وأشارا إلى أن المعرض الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يشارك به  كل محافظات الجمهورية مفتوح مجانا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء طوال فترة المعرض.

 

WhatsApp Image 2020-10-11 at 1.56.32 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-10-11 at 1.56.33 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-10-11 at 1.56.33 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-10-11 at 1.56.34 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-10-11 at 1.56.34 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-10-11 at 1.56.35 PM
 

 


واحه سيوه

أخبار مصرية

معرض تراثنا

محافظه مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة عين شمس تشارك فى معرض تراثنا بمشغولات نسجية ومعدنية.. صور

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:01 م

فيديو.. معرض تراثنا يحتضن المواهب من ذوى القدرات الخاصة.. شيماء سعيد تتقن صناعة "الكروشيه" وتكشف: الرئيس السيسى زارنى وقالى "طلباتك إيه وهنفذهالك".. ووزيرة التجارة دعمت تواجدى بالمعرض وفرصتنا كبيرة لعرض شغلنا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:30 م

إقبال كبير من الجمهور فى معرض تراثنا على شغل التطريز اليدوى

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:06 م

طلاب مركز التطوير الوظيفى بجامعة الإسكندرية يشاركون فى معرض تراثنا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة