مصر للطيران تسير غدا 33 رحلة دولية وداخلية لنقل 3200 راكب

كتبت ـ رحاب نبيل

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 33 رحلة دولية، غدا الاثنين، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، باريس، لندن، لارناكا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، المدينة المنورة، أبوظبي، و3 رحلات إلى دبي، بالاضافة إلي رحلتين جويتين إلي كل من، اسطنبول، الدمام، الرياض، و8 رحلات داخلية بمعدل ثلاث رحلات إلي كل من شرم الشيخ والغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3200 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .