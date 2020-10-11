بنوم بنه (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث فى كمبوديا خون سوخا اليوم الأحد، مصرع 11 شخصا على الأقل جراء الفيضانات العارمة التى تشهدها البلاد منذ بداية الشهر الجارى، وقال سوخا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن 10 من الضحايا لقوا مصرعهم غرقا في مياه الفيضانات، فيما لقي الأخير مصرعه بسبب تعرضه لصاعقة برق، مضيفا أنه تم إجلاء مئات العائلات من منازلهم ونقلهم إلى مناطق مرتفعة للحفاظ على أرواحهم.