مصرع شخص فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة الكلابية جنوب الأقصر

لقى شخص مصرعه، اليوم الأحد، نتيجة انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة الكلابية بطريق مصر أسوان الزراعى فى مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى إسنا وإخراج السيارة من الترعة لتسيير حركة المرور على الطريق بصورة طبيعية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ملاكى فى ترعة الكلابية بمدينة إسنا على الطريق الزراعى.

على الفور انتقل لموقع الحادث رئيس مركز ومدينة إسنا محمد سيد سليمان برفقة رجال الحماية المدينة والإسعاف لفحص البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بترعة الكلابية شمال كوبري الهنادي على الطريق الزراعي مصر اسوان مما أسفر عن مصر مواطن فى الحادث.

تم على الفور إصدار التعليمات من رئيس مدينة إسنا، بالدفع بلودر الحملة الميكانيكية لرفع السيارة وإعادة حركة سير المرور لطبيعتها، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصى، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان قد أصيب شاب بصعق من عمود كهرباء بقرية الدير التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى إسنا لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، إخطاراً من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، بإصابة شاب صعقاً بالكهرباء داخل منزله.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة "أحمد.ح" 25 سنة مقيم بقرية الدير بسحجات باليدين وصدمة بالجسم، تم نقل المصاب لمستشفى إسنا التخصصى، تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.