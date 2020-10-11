اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:12 م
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مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:55 م
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون فى حادثى تصادم بمركزى كفر الدوار ووادى النطرون بمحافظة البحيرة، وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بحوادث التصادم من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين لودر ودراجة بخارية بمركز كفر الدوار، ما أسفر عن مصرع شخصين تم نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام 

كما أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق " القاهرة - الإسكندرية " الصحراوى بالقرب من مركز كفر الدوار، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 

 

 


اخبار الحوادث

كفر الدوار

انقلاب سيارة

وادى النطرون

تصام لودر ودراجة بخارية

مدير امن البحيرة

اخبار المحافظات

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