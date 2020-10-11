مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون فى حادثى تصادم بمركزى كفر الدوار ووادى النطرون بمحافظة البحيرة، وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بحوادث التصادم من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين لودر ودراجة بخارية بمركز كفر الدوار، ما أسفر عن مصرع شخصين تم نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام

كما أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق " القاهرة - الإسكندرية " الصحراوى بالقرب من مركز كفر الدوار، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.