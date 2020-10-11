مصادر: اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء بلجنة اشتراطات البناء تمهيدا لإعلانها

كتبت هند مختار

كشفت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعا مع اللجنة المعنية بوضع اشتراطات البناء، تمهيدا لمناقشة هذه الاشتراطات وإعلانها في أقرب وقت.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد وجه الوزراء والجهات المعنية خلال اجتماع الحكومة الأخير بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.

ويأتي من أبرز ملامح اشتراطات البناء الجديدة غلق بعض المناطق فى عواصم المحافظات والمدن المزدحمة لمدة زمنية محددة، وعدم السماح بإنشاء أى عمارات سكنية بها، تجنبا لحدوث زيادة سكانية بتلك المناطق.

كما من المتوقع أن تتضمن الاشتراطات البناء الجديدة، ان المناطق التى سيسمح فيها بالعمران، يتم تحديد عدد الأدوار طبقا لعرض الشوارع وقدرة البنية التحتية، حتى لا يتم حدوث زيادة فى الاستهلاك عن طاقة شبكات المياه والصرف، ومن ثم يتم تلاشى وتجنب ظاهرة طفح المجارى او كسر مواسير المياه.