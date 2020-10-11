مساعد ميركل يطالب الألمان بالحد من السفر والحفلات لمحاربة فيروس كورونا

فرانكفورت (رويترز)

قال مساعد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن على الحكومة الاستمرار فى وضع حدود قصوى لعدد الأفراد المسموح لهم بالتجمع، وفرض قيود على السفر غير الضرورى فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد موجة متزايدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال كبير الموظفين بالمستشارية هيلجا براون لمحطة إيه.آر.دى العامة "علينا التحلى بصرامة أكبر فى الأماكن التى تنتشر بها العدوى وهى الحفلات والسفر أيضا للأسف".

وأضاف "نحن فى مستهل موجة ثانية (للفيروس) ولن يحدد إمكانية تفاديها أو إبطاء وتيرتها إلا تصميم السياسيين والسكان".

وتمكنت ألمانيا من إبقاء عدد الإصابات والوفيات بالفيروس منخفضا مقارنة بعدة دول مجاورة لكن العدد اليومى للإصابات تخطى حاجز أربعة آلاف منذ الخميس وهو أعلى معدل منذ أبريل .

واتفقت ميركل ورؤساء أكبر 11 مدينة ألمانية يوم الجمعة على إقرار إجراءات أشد إذا تجاوزت الإصابات حاجز 50 حالة لكل مئة ألف نسمة فى الأسبوع، وتخطت أكثر من 20 مدينة هذا المستوى بالفعل.