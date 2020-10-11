مدير تعليم الأقصر يكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد

الأقصر - أحمد مرعى

صرح عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه تمت مناقشة أهم متطلبات العام الدراسى الجديد، وكذلك استعراض اخر الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسى، وذلك مع قيادات المديرية، بالإضافة إلى مناقشة أهم العقبات التى تعانى منها العملية التعليمية والسبل العلمية القويمة الكفيلة بحلها وفق الامكانيات المتاحة حيث تطرق إلى متابعة أعمال الصيانة.

ومن الناحية الوقائية والاحترازية، شدد مدير المديرية على ضرورة التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس، والمنشآت التعليمية، والالتزام بها يومياً فى ظل استمرار جائحة كورنا، وتجهيز غرفة الزائرة والطبيب المتمثلة فى غرف الحجر الصحى بكافة المستلزمات اللازمة للوقاية الشخصية والمطهرات وكاشف الحرارة، ومتابعة الاشتراطات الصحية، واتخاذ التدابير والإجراءات لوقائية حفاظاً على سلامة التلاميذ، مشيراً إلى ضرورة عدم السماح للباعة الجائلين بالتَواجد أمام المدارس حرصاً على الصحة العامة وعدم انتشار العدوي.

وأوضح مدير تعليم الأقصر، أنه تم بحث الاقتراحات للتعامل مع الحساب الموحد، والعمال، إعداد قائمة ترشيحات للمعلمين الأكفاء والموهوبين فى التدريس ليكون لهم الأولوية فى التدريبات المتميزة. وإعداد خطة تنفيذية لبرامج التدريب، كما اطمأن على موقف الكتب الدراسية وسبل وصولها إلى المديريات والمدارس، وأكد على تخصيص قاعة فيديَو كونفراس الافتراضية فى كل إدارة تعليمية، وكذلك ضرورة انتهاء المدارس من إعداد الجداول وخاصة المدارس التى لم تفعل الجداول حتى الآن.

وجه مدير المديرية بضرورة المتابعة الميدانية من قبل مديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بعيداً عن الأعمال المكتبية الروتينية، وأكد على فتح فصول التقوية بالمدارس حيث يتم تحديد المبالغ المالية للحصة، وذلك عن طريق مجلس الأمناء، وإدارة المدرسة، ومدير المدرسة، موضحاً فى ذات السياق : تكون النسب للمعلم 85٪حتى 75٪. من 15٪الي25٪ بينما مراحل الشهادات عن طريق الادارة التعليمية، حيث يتم تحديد الحصص بحسب المواد الدراسية، وتكون هى ذات النسب السابقة، على أن تشكل لجنة من كل الإدارات التعليمية.