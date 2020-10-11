مدير الصرف بطنطا يتراجع عن تصريح سرقة غطاء البلوعات بعد بيان وزارة الداخلية

أيمن رمضان

علق معتز رياض، مدير فرع شركة المياه والصرف الصحى بطنطا،على بيان وزارة الداخلية والذى أكد عدم سرقة غطاء بلوعة صرف بطنطا التى سقط بداخلها "حصان"، قائلاً:"كلامى أمس كان عن قضية وليس موقف".

وتراجع "رياض" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، عن ما قاله أمس بشأن سقوط حصان فى بلوعة، بعدما أرجع الأمر إلى سرقة أغطية البلاعات، مؤكداً أنه يقدر جهد وزارة الداخلية التى تتجاوب بشكل كبير وسريع عند الإبلاغ عن سرقة أغطية البلاعات، وتابع:" بالفعل عدد بلاغات السرقة تراجع ".

وكان المهندس معتز رياض، مدير فرع شركة المياه والشرب والصرف الصحى بطنطا، قد أرجع واقعة سقوط حصان فى بلوعة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية خلال مداخلة له بالبرنامج أمس، إلى كثرة السرقات، وتابع:" الموضوع في سرقة أغطية البلاعات..لأن حالات سرقة كثيرة لأغطية البلاعات والموضوع محتاج تكاتف مجتمع مدنى ومن كافة الأجهزة كون حالات الشرقة كثيرة".، مشيرًا إلى أن هناك 50 ألف غطاء غرفة وبلاعة بطنطا، مناشداً المواطنين سرعة الأبلاغ عن سرقة أغطية البلاعة من أجل اتخاذ اللازم للحفاظ على الجميع، مشيرًا إلى أن هناك توجه من الشركة إلى صناعة أغطية الـ"جى آر بى"، للبلاعات كونها لا تغرى السارق مثل الأغطية الحالية، وتابع: "هذا النوع من الأغطية الجديدة مصنع من مادة البلاستك المقوى".

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم الأحد بيان يؤكد تهشم "غطاء بلوعة" صرف صحي بالغربية، تسبب في سقوط دابة داخلها، مما أثار حفيظة المواطنين، وتبين أن الغطاء مكسور ومهشم ولم يتم إصلاحه منذ فترة زمنية.