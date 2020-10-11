مدبولى: مصر سعت لزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى خلال الفترة الأخيرة

كتب - محمد شرقاوى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر أعلى معدل نمو اقتصادى والأقل في متوسط نصيب الفرد من الناتج، مضيفا أن مصر حققت في 2018/2019 أعلى معدل ناتج محلى بمقارنة بدول أخرى نامية، مؤكدا ان مصر سعت لزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك زيادة فى الواردات المصرية بصورة أكبر من الصادرات، ففي عام 2010/2011 وصل إلى 27.10 مليار دولار، وفى عام 2013/2014 وصل عجز الموازنة إلى 34.16 مليار دولار، وفى 2020/2019، وإلى 36 مليار دولار.

وتابع مدبولى، أن عام 1990 كان هناك طبيب لكل 1513 مواطنا، وفى 2000 الرقم تحسن إلى طبيب لكل 755 مواطنا، وفى عام 2020 بدأ فى التفاوت بسب أن 60% من الأطباء مطلوبين في الخارج، هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، النطر إلى ضرورة زيادة أعداد طلاب كليات الطب والتركيز عليها سواء في الداخل والخارج، لافتا إلى أن عدد المدارس عام 1953 وصل عدد إلى 5.500 مدرسة، ووصل اليوم إلى 65 ألف مدرسة نتيجة للزيادات الكبيرة، ونحتاج إلى عشرات الآلاف من الفصول الجديد لمجرد النزول الى الكثافة فقط.

وأوضح أن الكليات فى عام 1950 ضمت 6 جامعات ومعاهد، واليوم لدينا 288 جامعة فى العام الحالى، تضم 3.1 مليون طالب.