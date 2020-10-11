مدبولى مستعرضا قوة اقتصاد مصر بالقرن الماضى: قدمنا مساعدات لأوروبا

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه علينا العودة إلى الوراء وبالتحديد منذ عام 1900 وقبل 120 عاما لنرى كيف كانت مصر، وخلال الـ 50 عاما الأولى حتى عام 1950، حيث شهد العالم الحرب العالميتين الأولى والثانية، وشهد أسوا أزمة اقتصادية خلال عام 1928 وظهرت الأوبئة والأمراض التى أودت بحياة الملايين على مستوى العالم بما فيهم مصر.

وأشار مدبولى خلال كلمته فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة، إلى ان هذه الفترة كانت مصر بعيدة عن الصراعات الكبيرة، ولكنها لم تكن منغمسة بصورة كبيرة فى الحروب، وبالرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة كان الاقتصاد قويا، خلال هذه الفترة، وشهدت هذه السنوات حصادا لجهود للحكام بداية من محمد على والخديوى إسماعيل، حيث كانت هذه الفترة الأساس لكى تكون مصر فى حالة جيدة خلال عشرينيات القرن الماضى.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر خلال عام 1900 كانت تضم 9 ملايين مواطن، وخلال 50 عاما زادت مصر 10 ملايين لتصل 1950 إلى 19 مليون نسمة، ونسبة النمو تتراوح بين 2 إلى 3 % وعدم الزيادة السكانية كانت نسبة النمو جيدة، وانعكس ذلك على قوة الاقتصاد والعملة المصرية وقتها، ومصر كان لديها غطاء نقدى خلال عام 1926 حتى عام 1952، وكان الاقتصاد المصرى قائم على الزراعة وكان لديها صناعة، ونهضة عمرانية فريدة وكانت المدن المصرية مثل القاهرة والاسكندرية من أفضل المدن فى العالم.

وأشار مصطفى مدبولى، إلى أن مصر كانت تمتلك خلال هذه الفترة ثانى أقدم سكة حديد على مستوى العالم، وامتلكت أول محطة طاقة شمسية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر كان لديها القدرة على مساعدة الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، ولدينا لقطة شهيرة حيث أن الولايات المتحدة طلبت من مصر تقديم المساعدة للدول الأوروبية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن حجم السكان كان يتناسب وقدرات الدولة من الخدمات الأساسية، وبالتالى كانت الخدمات تناسب المواطنين بداية من المدارس والجامعات، مشيرا إلى أن نظام التعليم خلال هذه الفترة كان قويا للغاية.