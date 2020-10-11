محافـظ المنوفية يتفقد مدارس تلا وأعمال تطوير حديقة الأسرة.. صور

المنوفية - فريق المحافظات

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة الشهيد جودة شحاتة الابتدائية (إحلال كلى) والمقامة على مساحة 1547 متر وبقيمة تعاقدية تقدر بـ5 ملايين و290 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 98% وبإجمالى 16 فصلا دراسيا، كما زار مدرسة المساعى المشكورة الإعدادية (صيانة) وبقيمة تعاقدية تقارب 1 مليون و988 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 90%، رافقه المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والمهندس راضى عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، يأتى هذا فى إطار خطة محافظة المنوفية للتوسع فى إنشاء العديد من المدارس وتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية.

واستعرض المحافظ محيط المدارس والفصول الدراسية ومعمل العلوم وجناح أصحاب الهمم، مشيداً بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مما يساهم فى تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول لاستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل قادر على تحمل المسئولية والنهوض بوطنه، مؤكداً على مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالالتزام بالجدول الزمنى لنهو الأعمال فى المواعيد المحددة.

فيما أوضحت المهندسة وفاء صبحى، بأنه جارى حالياً الانتهاء من كافة التشطيبات لعدد 5 مدارس ( إنشاء جديد وتوسعة وإحلال جزئى وكلى) بمركز تلا بقيمة إجمالية تزيد عن 27 مليون جنيه بسعة 75 فصلا دراسيا، وهى مدرسة كوم الشيخ عبيد الثانوى (إستكمال توسعة )، ومدرسة ثروت السراج تعليم اساسى (إنشاء جديد) بكفر حمام ببابل ، ومدرسة الشهيد جودة الابتدائية (إحلال كلى ) بمدينة تلا ، ومدرسة الشهيد جميل ببابل (استكمال إحلال جزئى)، والوحدة الابتدائية بكفر السكرية، كما أشارت إلى أنه تم صيانة عدد 5 مدارس بمدينة تلا وهى مدرستى النيل الابتدائية وسعد درويش الإعدادية المشتركة بنسبة تنفيذ 100% .

وتم إنهاء الأعمال بها وتسليمها لدخول العملية التعليمية لهذا العام 2020/2021 ، ومدرستى المساعى المشكورة الإعدادية ومدرسة أم الأبطال الإعدادية للبنات بنسبة تنفيذ 90% ، ومدرسة تلا الثانوية الصناعية بنات بنسبة تنفيذ 55% ، بتمويل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كمنحة من بنك الإستثمار الأوربى ، بقيمة إجمالية تزيد عن 9 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ تصل من 55% الى 100% ومن المقرر إنهاء جميع اعمال الصيانة لباقى المدارس بنهاية هذا العام 2020 لدخول العملية التعليمية بالترم الثانى للعام الدراسى 2020/2021.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية فى صدارة محافظات الجمهورية باعتبارها أولى المحافظات فى نسبة التعليم.

جدير بالذكر، أن إجمالى عدد المدارس التى تم دخولها العملية التعليمية للعام الدراسى 2019 / 2020 بلغ 18 مدرسة بإجمالى 283 فصلا دراسيا وبقيمة تعاقدية تزيد عن 73 مليون جنيه، وسيتم دخول 20 مدرسة جديدة للعملية التعليمية للعام الدراسى 2020 /2021 بإجمالى 263 فصلا دراسيا وبقيمة تعاقدية تزيد عن 94 مليون جنيه .

كما تفقد محافظ المنوفية مدينة تلا، حيث كلف رئيس المدينة بعرض مقترح لرفع كفاءة مدخل المدينة وزراعة أعمدة ديكورية ، وتركيب بلدورات بالجزيرة الوسطى والعرض عليه يوم الثلاثاء القادم لاتخاذ اللازم لبدء تنفيذ الأعمال للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى للمدينة .

وجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسرعة البدء فى تنفيذ تطوير الحديقة المواجهة لمركز الشرطة ، وعمل استراحات وسور كريتال نموذجى وذلك بعد الإنتهاء من تطوير حديقة الأسرة وتركيب بلاط إنترلوك ، رافقه المهندس راضى عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال تطوير حديقة الأسرة بتكلفة تقدر بـ ( 4 ) ملايين جنيه ، وذلك فى إطار خطة محافظة المنوفية لتطوير وتجميل الميادين العامة والحدائق على مستوى المحافظة ، لإعادة الرونق الحضارى للمحافظة ولإيجاد متنفس جمالى للمواطنين ، مشدداً على رئيس المدينة بزراعة أعمدة ديكورية وأشجار موحدة بداية من مدخل المدينة وحتى حديقة الأسرة .

واستعرض محافظ المنوفية تنفيذ أعمال تطوير مزلقان تلا العمومى بنسبة تنفيذ 97 % بتكلفة تقدر بـ (مليون ونصف المليون جنيه) وأكد على سرعة إنهاء الأعمال وتجميل المنطقة المحيطة بالمزلقان للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المدينة.



