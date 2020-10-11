محافظ كفر الشيخ يؤكد القضاء على 90% من ظاهرة حرق قش الأرز

كتب أحمد عرفة

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن 32 % من إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية يتم داخل محافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن الاستفادة من ناتج المخلفات الزراعية هو نهج جيد جدا قضى على ظاهرة مخلفات قش الأرز، موضحا أن الفلاح يحصل على مقابل مادى على تجميع قش الأرز وتسليمه.

واضاف محافظ كفر الشيخ، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON E ، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن ظاهرة قش الأرز كانت ظاهرة سلبية ينتج عنها سحابة سوداء، ولكن هذه الزاهرة في طريقها للاختفاء بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل التنمية المحلية والبيئة والمحافظات التي ينتج عنها مخلفات أرز.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مخالفات الأرز يتم استخدامها الآن في إنتاج سماد عضوى ومنتجات خشية، حيث تتجمع هذه المخلفات الخاصة بقش الأرز، وتذهب لمنشآت صناعية تستخدمها بالفعل.

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تم القضاء على 90 % من الظاهرة، ويتبقى فقط بعض المزارعين الذين لا زالوا يحرقون قش الأرز، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، من أجل القضاء على الظاهرة.