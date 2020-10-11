محافظ كفرالشيخ يوجه بسرعة إستخراج تصاريح دفن نائب رئيس المدينة

كفر الشيخ _محمد سليمان

انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إلى مستشفى كفرالشيخ العام، وذلك لمتابعة الإجراءات والانتهاء من تصاريح الدفن لكلُاً من " محمد ناجى سعد خفاجي، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعُلا طاهر محمود لبن، رئيس الوحدة المحلية بكفر المنشي"، بعد تعرضهم لحادث أليم، أثناء تأدية عملهما.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين، بعد استكمال كافة الإجراءات ومساعدة أسرهم فى نقلهم.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة ، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

أشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي أعمال الرصف بقرية تفتيش الزعفران، حيث تم البدء في تجهيز الشوارع للرصف ووضع طبقة الأساس طبقاً للمواصفات والمقاييس الهندسية الموضوعة، كان ذلك بحضور رئيس قرية الزعفران، ومدير الادارة الهندسية، وذلك لتيسير الحالة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشرَف علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، علي أعمال رفع الطبقة الاسفلتية المتهالكة ووضع طبقة السن، تمهيداً لوضع الطبقة الاسفلتية النهائية، وتوسيع الطريق على قدر المستطاع بطريق قلين- دسوق، بالإضافة الي متابعة أعمال تمهيد وتسوية المداخل الرئيسية لقرية الحرية، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.