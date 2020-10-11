محافظ الغربية يقود حملة ليلية مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بالشوارع

الغربية عادل ضرة

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بمدينة طنطا يرافقه اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، بدأت الجولة بتفقد ميدان المحطة وشارع المديرية والبورصة ووجه المحافظ رئيس حي أول برفع كافة الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين، كما تفقد المحافظ ومرافقيه شوارع الجلاء وسعيد والحلو وتوت عنخ آمون ومحب وحسن حسيب والبحر والطريق السريع وتم رفع كافة الإشغالات بتلك الشوارع.

ثم تفقد المحافظ ومرافقيه منطقة الاستاد وقام حي ثان طنطا برفع كافة الإشغالات على طول كورنيش الاستاد في الاتجاهين موجها إدارة المرور بسحب رخص جميع السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، واختتمت الجولة بتفقد منطقة كورنيش المرشحة حيث تم رفع كافة الإشغالات علي طول الكورنيش وكذلك المقاهي المتواجدة بالمنطقة والتنبيه على أصحابها بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.

وأكد الدكتور طارق رحمي أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يومياً لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتاً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

رافق المحافظ في جولته عادل داوود محمود عيسى رئيسي حي أول وثان طنطا ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.