محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بمشروعات المحلة الكبرى

الغربية فريق المحافظات

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولة تفقدية بالمحلة الكبرى يرافقه نانسى يحيى ورشا على ومحمد عثمان متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث تفقد المحافظ ومرافقيه أعمال التطوير بمدخل مدينة المحلة واستمع إلى شرح تفصيلى من اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة لأعمال التطوير الجارية والتى من المقرر الانتهاء منها بنهاية هذا الأسبوع، كما تابع المحافظ أعمال تطوير سوق طلعت حرب المطور والمخصص لنقل الباعة الجائلين قبل نهاية هذا الشهر.

وانتقل المحافظ ومرافقوه لتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى حيث تابع أعمال رصف الطريق المؤدى إلى المنطقة الصناعية بطول 1400 متر بتكلفة إجماليه قدرها 10 ملايين جنيه، كما تابع آخر الاستعدادات داخل المجمع الصناعي.

وأوضح المحافظ لمتدربى البرنامج الرئاسى أن المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى تعد واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية فى المحافظة والتى تقع على مساحة 34 فدان تم تقسيمها إلى 3 مناطق، المنطقة الأولى وتبلغ مساحتها 14 فدان وبها 615 ورشة (48م 2) بنظام حق الانتفاع لإقامة ورش نسيجية وجارى افتتاحها، والمنطقة الصناعية الثانية على مساحة 10 أفدنة تم طرحها بإجمالى (42) قطعة أرض (500 - 1500م)، والمنطقة الثالثة على مساحة 10 أفدنة.

واختتمت الجولة بزيارة محطة الصرف الصناعى والصحى بالدواخليه والمقامة على مساحة 7 أفدنه – بطاقة استيعابية 160 ألف متر مكعب فى اليوم – حيث يتم المعالجة الفيزيائية والكيميائية للصرف الصناعى وكذا معالجة الصرف الصحى وتخدم 8 قرى بمركز المحلة.

يذكر أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، هو أحد أهم منتجات الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، تم إعداده وتصميميه لكى يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل، شارك فى إعداد البرنامج العديد من الخبرات الأجنبية والمصرية،، يتبارى الآلاف لحجز مقعد فى البرنامج ولكن ينجح فى تحقيق هذا المأرب نخبة تعول عليها الدولة لتحقيق التقدم والازدهار، الاجتهاد والمثابرة والإيمان بالحلم هم سبيلك للانضمام للبرنامج.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح النجار وأحمد المغاورى رئيسا حى أول وثان المحلة وفريق متطوعى الغربية.