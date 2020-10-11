محافظ الشرقية يناقش تقنين وضع شركة صناعة السكر

الشرقية فريق المحافظات

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً مع خالد بدوى رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لصناعة السكر، والمُقامة بناحية قصاصين الشرق بناحية مركز ومدينة الحسينية، للاطلاع على آخر المستجدات بشأن تقنين وضع الشركة، لممارسة نشاطها التجارى بشكل قانونى وسليم.

حضر الاجتماع سعد الفرماوى السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس على لاشين مدير مديرية الزراعة، والمهندس محمد السيد عبد العزيز مدير حماية الأراضى، وسامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، والعميد محمود محمد متولى مدير إدارة الأملاك، وهانى السيد مدير إدارة الشؤون القانونية.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات القانونية المتخذة بمعرفة مجلس الإدارة لتقنين وضع الشركة الشرقية لصناعة السكر لضمان استمرارية المشروع، والذى يعد من أكبر المشروعات الاقتصادية والإنتاجية فى مجال صناعة السكر بالشرق الأوسط، ويوفر 25 % من حجم استهلاك المصريين للسكر بخلاف توفيره لأكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد محافظ الشرقية أن اجتماع اليوم جاء لتحقيق المصلحة العليا، باعتبار أن الشركة قائمة وتقدم مشروع استراتيجى للدولة بما يعود بالنفع على تحسين الاقتصاد القومى، وتقديم فرص عمل حقيقية للشباب، قائلا إن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الاقتصاد، وأن الدولة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم للمساهمة فى تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة فى كافة القطاعات المختلفة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق والوصول لصيغ توافقيه لتذليل كافة العقبات أمام الشركة، لإنهاء إجراءات التقنين والتصالح وتصحيح الأوضاع المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.