محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة لديرب نجم ويتابع الخدمات الطبية بمستشفى الإبراهيمية

فريق المحافظات

توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد إلى مركز ومدينة ديرب نجم، حيث قام المحافظ بتفقد عدد من شوارع المدينة (النصر.. والكنيسة) لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل رئاسة المركز من حيث رفع القمامة ونظافة الشوارع وإزالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وتأكد المحافظ من الالتزام وغلق المحال التجارية حسب المواعيد المقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء فى العاشرة مساء.

وتابع المحافظ مع المهندس وجيه صدقى سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب آخر المستجدات فيما يخص مشروع إحلال وتجديد كوبرى على خوازيق دواره بطول 22 م وعرض 13.60 متر والمقام على مصرف بحر صفط بمدينه ديرب نجم والمُقام بتكلفه 10 ملايين جنيه.

واطمأن المحافظ على نسب تنفيذ مشروع إنشاء شبكات صرف صحى لخدمة قرى (اكوة - كفر الباشا - عزبة أبو غربية) بتكلفة 144 مليون و 200 ألف جنيه والذى من المقرر الانتهاء منه منتصف العام القادم.

وشدد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة متابعة كافة المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المركز وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة، فضلاً عن إزاله كافه المعوقات وفتح الطريق المتاخم لتنفيذ مشروع الصرف الصحى نظراً لأهميته باعتباره محوراً مرورياً هاما يربط بين محافظتى الشرقية والدقهلية .

وعلى جانب أخر، أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن سعادته لانتظام العمل داخل مستشفى الإبراهيمية المركزى، حيث تواجد أطقم التمريض والأطباء وكذلك فريق النوبتجيات واستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، جاء ذلك أثناء زيارته المسائية لمستشفى الإبراهيمية المركزى لمتابعة كيفية تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمترددين.

وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ، والعمل والأقسام الداخلية ووحده حضانات الأطفال وحديثى الولادة والصيدلية حيث اطمأن المحافظ على توافر ومدى كفاية الأدوية والمستلزمات الطبية بداخلها.

وتأكد المحافظ أيضا من الالتزام بكافه الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء تقديم الخدمات الطبية والتعامل مع المرضى.

واستمع المحافظ من مدير مستشفى الإبراهيمية المركزى لشرح مفصل عن طبيعة عمل المستشفى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة على مدار اليوم، وكذلك مدى الاستعداد لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا وتخصيص غرف عزل منفصلة لذلك الغرض.

وقدم المحافظ الشكر لمدير المستشفى وجميع العاملين من أطباء وممرضين وعمال لانتظامهم بالعمل فى المستشفى مقدمين نموذجاً يحتذى به فى الانضباط والالتزام والإخلاص.

رافق المحافظ فى جولته سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد والدكتور السيد عبد السلام مدير مستشفى الإبراهيمية المركزي.

وفى إطار جولته المفاجئة مساء اليوم لمدينة الإبراهيمية قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد شوارع مدينة الإبراهيمية للاطمئنان على مستوى النظافة، والتأكد من انتظام أعمال الورديات المسائية لرفع القمامة والمخلفات للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين مشدداً على ضرورة تكثيف التواجد المرورى لضبط المركبات المخالفة وغير الملتزم أصحابها بخطوط السير المحددة لها.

ووجه المحافظ رئيس مدينة الإبراهيمية بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشوارع المدينة ومتابعة نسب تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى والتأكد من رد الشىء لأصله لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة .

كما حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى المواطنين والتعرف على مشاكلهم على الطبيعة، موجهاً الجهات المعنية بفحصها فوراً، مؤكداً أنه من حق المواطن أن يجد من يستمع إليه ويتعرف على مشاكله ويعمل على حلها.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة وحى والوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لنهوها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.























