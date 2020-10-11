محافظ الإسكندرية يكشف لـ"كلمة أخيرة" أسباب هدم منارة الأندلسية

فند اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الشائعات المثارة حول هدم المنارة الاندلسية وكونها أثر، حيث كشف تفاصيل هدم المنارة الأندلسية فى محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المنارة ليست مبنى تاريخى، موضحا أنه تم تصميمه عام 1999 من قبل الدكتور محمد شاكر الذى كان عميد كلية الفنون الجميلة، ويتواجد فى منطقة الكيلو 21 والتى بها تكتل سكانى غير عادى وازدحام مرورى لا يتخيله احد، متابعا: هذا المبنى عمره 21 سنة فقط، و يقع فى منطقة العجمى غرب الاسكندرية وليس إثرًا أو تراثًا".

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON E ، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، : من يوم تكليفى محافظًا للإسكندرية والناس تشتكى من هذه المنطقة، فهى منطقة عشوائية بها مشاكل كثيرة للغاية، متابعا: بدأنا نتطور فى المنطقة بالتنسيق مع وزارة النقل، حيث يتم عمل كوبرى جديد بتكلفة 300 مليون جنيه وعرض 5 حارات، ويأخذ من الصحراوى والساحلى ومتجهة للساحل الشامالى يأخذ 5 دقائق فقط.

واستطرد محافظ الإسكندرية: تم مراجعة كل الجهات بشأن منارة الأندلسية وتأكدنا أن المبنى ليس تاريخيا ولا اثريا ، ولا ضمن المبانى القديمة، فهو مبنى فنى ولكن هو يدخل فى طريق الكوبرى ولك يكن هناك حل أخر، فالمبنى شكله جميل ولكن هناك الأهم هو الصالح العام، فالكوبرى الذى تنفذه وزارة النقل لا يمكن أن يتم إلا من خلال هدم المنارة الاندلسية، وسنبنى مبنى أفضل منه ولا يعيق الطريق، متابعا: مصلحة المواطن هى الأهم.

وتابع محافظ الإسكندرية: الكوبرى سيختصر الوقت من ساعة ونصف إلى 10 دقائق فقط، مشددًا:"عايزين نريح الناس ونشوف بفنانين نعمل حاجة أحسن من المنارة الأندلسية فمصلحة المواطن الأهم".