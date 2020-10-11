محافظ أسيوط يوجه باستمرار تطوير وتجميل الشوارع والميادين.. صور

أسيوط فريق المحافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى باستمرار التطوير والتجميل للشوارع والميادين واستكمال الأعمال طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً وتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة لتقديم خدمة ترضى المواطنين مؤكدًا على ضرورة متابعة الأعمال والاهتمام بالشوارع التى بها كثافات عالية على أن يكون رفع القمامة بشكل دورى وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة كعاصمة للصعيد لافتاً إلى أن أعمال تطوير وتجميل الميادين تشمل كافة مراكز المحافظة وتسير جنباً إلى جنب مع حملات النظافة لإظهار المحافظة بالشكل الجضارى اللائق.

وفى هذا الإطار قام المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها بميدان السينما بمدينة القوصية يرافقه هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ونواب ومساعدى رئيس المركز ومسئولى قسمى النظافة والتجميل حيث يجرى تطوير وتجميل الميدان وتركيب بلدورات ودهانها ورفع القمامة والأتربة من محيط الميدان ورفع كافة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم ودهان الأعمدة ومحولات الكهرباء وإصلاح كشافات الإنارة ورفع كافة الملصقات والإعلانات غير المرخصة من على الحوائط والجدران فضلًا عن أعمال التشجير بالميدان لإضفاء مظهر حضارى وجمالى للمكان.



تفقد أعمال تطوير بالقوصية



تفقد أعمال تطوير بالقوصية