متظاهرون يلقون زجاجة مولوتوف على شرطي خلال احتجاجات كوستاريكا.. فيديو

كتب محمد شعلان

فاجئ أحد المحتاجين في كوستاريكا، ضابط شرطة بإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة عليه من الخلف، وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة روسيا اليوم، عناصر الشرطة وهم يفرون من النار التي اشتعلت من زجاجة المولوتوف فور إلقاء بجانب أحد عناصر مكافحة الشغب في كوستاريكا.

وتتواصل فى مدن كوستاريكا، موجة الاحتجاجات بعد أن أعلنت سلطات البلاد عن توجهها لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1،75 مليار دولار، وتتداول شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر المواجهات بين الشرطة والمحتجين.



محجتون يلقون مولوتوف على شرطى

وفي وقت سابق، أجرت حكومة كوستاريكا محادثات مع محتجين أغلقوا الطرق وأصابوا 100 من ضباط الشرطة خلال ثمانية أيام من المظاهرات التي نظموها اعتراضا على الزيادات الضريبية المقترحة.

وطالب الرئيس كارلوس ألفارادو، حكومته "بتكثيف الحوار والمفاوضات" بعد أكثر من أسبوع من الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وتم حتى الآن اعتقال حوالي 60 شخصا خلال الاحتجاجات، حيث أقام المتظاهرون حواجز على الطرق وألقوا الحجارة والقنابل الحارقة على الشرطة وأضرموا النار في سيارات.

وكانت قد اندلعت موجة من الاحتجاجات بسبب اقتراح الرئيس ألفارادو الأولي للتفاوض على قرض بقيمة 75ر1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلى جانب زيادة الضرائب وبيع أصول الدولة لتعزيز الاقتصاد المتعثر أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ولم يهدأ غضب المتظاهرين العام حتى بعد أن قال ألفارادو يوم الأحد الماضي إنه تخلى عن اقتراح القرض من صندوق النقد الدولي بهذه الصيغة.