اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مايا مرسى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: المرأة المصرية سر ثورة 30 يونيو

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:37 م
مايا مرسى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: المرأة المصرية سر ثورة 30 يونيو مايا مرسى
كتب - محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، دور المرأة المصرية في العديد من الأدوار منذ حرب أكتوبر حتى اليوم، ومنها دور مجاهدات سيناء، بالإضافة إلى أن هناك سيدات حملن السلاح، وعملت المرأة في خدمة الجيش، مضيفة أن خدمة المرأة هو العقيدة والهدف والغاية بالدولة.

وأضافت مايا مرسى خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القوة الناعمة لعبت دورا هاما في تسليح الجيش، لافتة إلى أن الحاجة زينب تبرعت بقرطها من أجل تنمية مصر في العصر الحديث، لافتة إلى أن المرأة المصرية هي سر ثورة 30 يونيو، وسيدات مصر أثبن أنهن حارسات الوطن وهن صانعات التنمية الحديثة.

وتابعت: المرأة المصرية أعلنت في العصر الحالي التصدي للإرهاب، معربة عن شكرها لسيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسى لدورها في مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في حربه ضد الشائعات والإرهاب، وكذلك زوجات أبطال قوات المسلحة المصرية البطلات.

وأوضحت أن المرأة المصرية قدمت شهداءها الأبرار الذين ضحوا من أجل استرداد كرامة مصر، لافتة إلى أن القوات المسلحة مازالت تقدم أروع الأمثلة للفداء من أجل سلامة الوطن.


مايا مرسى

المراة المصرية

عاجل

اخبار عاجلة

ثورة 30 يونيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محمد العرابى بالندوة التثقيفية: الأزمة الليبية استدعت مؤخرا روح حرب أكتوبر

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:14 م

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية علم" خلال الندوة التثقيفية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:41 ص

رسائل قوية من السيسى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. الرئيس: لا يمكن هزيمة مصر بحرب من الخارج ولن نتصالح مع من يريد هدم بلدنا.. أنا لا ببيع وهم ولا بجامل ولا بضحك على حد..ما حققناه فى6 سنوات تجاوز عمل 20عاما

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:19 ص

مدبولى خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: مصر سعت لزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى.. أنفقنا 4 تريليونات جنيه على مشروعات قومية خلال 6 سنوات.. كل مواطن يكلف الدولة 13100 جنيه سنويا حتى يبلغ 20 عاما

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:18 ص

نص كلمة رئيس الوزراء بالندوة التثقيفية.. إنفوجراف

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:40 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة