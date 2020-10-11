مايا مرسى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: المرأة المصرية سر ثورة 30 يونيو

كتب - محمد شرقاوى

كشفت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، دور المرأة المصرية في العديد من الأدوار منذ حرب أكتوبر حتى اليوم، ومنها دور مجاهدات سيناء، بالإضافة إلى أن هناك سيدات حملن السلاح، وعملت المرأة في خدمة الجيش، مضيفة أن خدمة المرأة هو العقيدة والهدف والغاية بالدولة.

وأضافت مايا مرسى خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القوة الناعمة لعبت دورا هاما في تسليح الجيش، لافتة إلى أن الحاجة زينب تبرعت بقرطها من أجل تنمية مصر في العصر الحديث، لافتة إلى أن المرأة المصرية هي سر ثورة 30 يونيو، وسيدات مصر أثبن أنهن حارسات الوطن وهن صانعات التنمية الحديثة.

وتابعت: المرأة المصرية أعلنت في العصر الحالي التصدي للإرهاب، معربة عن شكرها لسيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسى لدورها في مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في حربه ضد الشائعات والإرهاب، وكذلك زوجات أبطال قوات المسلحة المصرية البطلات.

وأوضحت أن المرأة المصرية قدمت شهداءها الأبرار الذين ضحوا من أجل استرداد كرامة مصر، لافتة إلى أن القوات المسلحة مازالت تقدم أروع الأمثلة للفداء من أجل سلامة الوطن.