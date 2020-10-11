ماليزيا تسجل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ثاني أعلى حصيلة يومية

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أعلن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ثاني أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بداية الموجة الثالثة التي تشهدها حاليًا.

وقال الدكتور نور هشام - في مؤتمره الصحفي اليومي، وفقًا لما نقلته صحيفة (مالاي ميل) الماليزية في نسختها الإلكترونية - : "إن من بين الحالات الجديدة 553 حالة انتقال محلي منها 488 حالة في ولاية صباح و8 حالات أخرى وافدة"، مضيفًا أن البلاد سجلت 2 حالة وفاة جديدتين.

وأضاف: "أنه حتى اليوم سجلت ماليزيا 15 ألفًا و657 إصابة بينها 4 آلاف و587 حالة نشطة، كما أن إجمالي الوفيات جراء الفيروس بلغ 157 حالة وفاة".

وكانت ماليزيا قد سجلت في 6 أكتوبر أعلى حصيلة يومية من إصابات فيروس كورونا منذ بداية الموجة الثالثة من عدوى الفيروس بلغت 691 حالة جديدة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية - يوم الجمعة الماضي - إن بلاده تدخل حاليًا الموجة الثالثة من انتشار وباء فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة عمل جميع المواطنين معًا من أجل كسر سلسلة العدوى كما حدث في السابق.