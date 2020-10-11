مؤشرات بورصة الكويت خضراء بختام تعاملات الأحد وسط صعود 9 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.91% رابحاً 52.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5776.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحاً 60.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6433.73 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.78% رابحاً 34.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4469.54 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.81% رابحاً 36.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4525.33 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 395.9 مليون سهم بقيمة 63.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.11%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.20%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، ثم قطاعي البنوك والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%.

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.02%، يليه سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.12% يليه سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 4.91%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 4.83%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة عقارات الكويت، عن عدم وجود أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة أو حجم التداول بالشكل الذي ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الخليجية المغاربية القابضة، عن زيادة نسبة ملكيتها في الشركة التابعة شركة مجموعة السراج القابضة إلى 63.28%، بإجمالي قدره 545.8 ألف دينار كويتي، وسيتم انعكاس الأثر المالي على البيانات المالية المرحلية للربع الرابع من العام الحالي.