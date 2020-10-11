لايمكن هزيمة مصر بحرب خارجية..أخطر تصريحات السيسى بندوة القوات المسلحة-إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بفعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، عددًا من الرسائل، مشددًا على أن مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج.

"اليوم السابع" يستعرض أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال فعاليات الندوة التثقيفية:

1. لا يمكن هزيمة مصر بحرب من الخارج

2. مقدرش أتصالح مع اللى عاوز يهد بلدى ويؤذى شعبى وولادى

3. لا أبيع الوهم.. أنقل الواقع وأبدأ في مواجهته باسم الله

4. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.. يبقى فيه نصر وتنمية وإعمار بفضل الله

5. الجيل الرابع والخامس من الحروب موجودة وتقوم على التشكيك في قدرات الشعب وقياداته

6. مصر تتعرض لحروب جديدة للتأثير على الرأي العام وتحويله لأداة لتدمير الدولة

7. الشعب المصري قادر على إفشال كافة محاولات المساس باستقرار الدولة

8. اليومين اللي فاتوا شهدنا محاولة للنيل من صمود الشعب ومحاولة لهدم الدولة

9. ما تم إنجازه خطوة من ألف خطوة

10. ما تحقق في 5 سنوات بمصر تجاوز عمل 20 عاما

11. يجب الحفاظ على استقرار الدولة لتحقيق التنمية

12. منظومة التعليم والصحة نقاتل لإصلاحها بعد أن تراجعت لسنوات

13. أوجه كل التحية والتقدير للقوات المسلحة التي تحملت الكثير من أجل مصر

14. كل دول العالم تواجه تحديات وتكاتف الشعب مع القيادة يساعد على تجاوزها

15. عدم الإنفاق لمواجهة مطالب الدولة يؤدي إلى تراكم التحديات في القطاعات المختلفة

16. جوهر التقدم هو الاستقرار.. ونبذل كل جهد من أجل النهوض بمصر

17. أوعوا تفتكروا أني ممكن أوعدكم بشيء لا أستطيع تنفيذه.. قلت هنطلع لقدام يبقي هنطلع لقدام

18. لو حد عاوز يهد الدولة دي يحرك استقرار شعبها

19. إحنا بنبني ونعمر.. ويجب أن ينتبه الرأي العام للحرب التي تريد هدم الدولة