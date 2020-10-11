كيف ينجح التعاون بين القطاع الطبى الخاص ومنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. فيديو

أكد المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية التعاون وتضافر الجهود بين قطاع التامين الطبى العام والخاص والتكامل بينهما لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر التأمين الطبى أن القطاع الطبى الخاص يمتلك الكثير من الخبرات المتراكمة على مدى سنوات طويلة فى تسوية المطالبات والمخاطر، ومن المناسب أن يوفر هذا القطاع خبراته للمنظومة الجديدة خلال الفترة القادمة بهدف تقديم الخدمة الجيدة والتى يحتاجها أكثر من 100 مليون مواطن مصرى.

يذكر أنه انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى والرعاية الصحية، والمنعقد صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل" برعاية الهيئة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، وينظمه كل من الاتحاد العربى للتأمين والاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، وبحضور رؤساء وممثلى شركات التأمين المصرية وشركات الوساطة التأمينية ومسئولى شركات الرعاية الطبية، والجهات ذات العلاقة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.