اليوم السابع
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كيف أعاد الرئيس بناء منظومة التأمين الصحى الشامل؟ (فيديو)

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:17 م
كيف أعاد الرئيس بناء منظومة التأمين الصحى الشامل؟ (فيديو) التأمين الصحى الشامل

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تحول نوعى فى الخدمات الصحية شهدته مصر مع منظومة التأمين الصحى الشامل تم إطلاقها لإعادة بناء قدرات البنية التحتية للمنظومة على أسس علمية تكنولوجية لتوفير الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.

الرئيس السيسى أطلق المنظومة فى بورسعيد قبل عام ليحظى مليون مواطن بالخدمة الصحية وبجانب هذا تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين وتقدم خدمات بدون سقف للعلاج.

 

الأرقام الرسمية تشير لتسجيل أكثر من 3 ملايين مواطن في 6 محافظات المرحلة الأولى للانتفاع بالخدمات وتم تقديم 2 مليون خدمة طبية على أعلى مستوى العام الماضى، وخلال الأيام المقبلة سيتم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية بتكلفة بلغت 19 مليارا و750 مليون جنيه.

 

 

 


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