سول(أ ش أ)

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 46 إصابة محلية، ما رفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و606 حالات، ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة مكافحة الأمراض إنه من بين الإصابات المحلية التي تم رصدها حديثًا، تم الإبلاغ عن 19 حالة فى سول و18 حالة فى إقليم كيونجكي المحيط بالعاصمة، بينما وصل عدد الحالات الوافدة التي تم رصدها حديثًا إلى 12، ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 3373 حالة.