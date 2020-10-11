وسجلت الوكالة حالتي وفاة جديدتين من الفيروس، ما رفع عدد المتوفين من المرض إلى 432. 
وأجرت كوريا الجنوبية 2 مليون و410 آلاف و483 اختبارًا لفيروس كورونا منذ يوم 3 يناير الماضي.