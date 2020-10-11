كوريا الجنوبية تخفف قيود كورونا مع تراجع الإصابات

قالت كوريا الجنوبية اليوم الأحد إنها ستبدأ تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من غد الاثنين إذ ستسمح بفتح منشآت الترفيه الليلية وعودة الفعاليات الرياضية في ظل تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع القليلة الماضية.

وتراجعت حالات العدوى اليومية بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 إلى أعداد في خانة العشرات على مدى الأسبوعين المنصرمين انخفاضا من أعداد مرتفعة مثل 440 خلال موجة تفش تلت تجمعا في كنيسة وتجمعا سياسيا في أغسطس. وتسببت تلك الموجة في تشديد السلطات للقيود على التجمعات وبعض الأعمال.

لكن الحكومة قالت إن بعض القواعد المشددة ستستمر في منطقة سول المكتظة بالسكان وأماكن تزيد فيها مخاطر انتقال العدوى مثل التجمعات الدينية وبعض الأعمال.

وقال رئيس الوزراء تشونج سيه-كيون في اجتماع "سنخفض مستوى التباعد الاجتماعي في أنحاء البلاد لكن سنبقي على بعض القيود على بعض الأنشطة مرتفعة المخاطر مثل قطاع المبيعات عبر الزيارات المنزلية".

وتابع قائلا "الكثير من المواطنين كلوا من فترات التباعد الاجتماعي المطولة وأخذنا الأثر السلبي لذلك على الاقتصاد بعين الاعتبار".

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 58 إصابة جديدة حتى منتصف ليل السبت مما رفع إجمالي الإصابات إلى 24606 إلى جانب 432 وفاة.