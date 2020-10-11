سجلت السلطات الصحية فى كرواتيا اليوم الأحد، 508 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 7 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت وزارة الصحة- في بيان نقلته وكالة أنباء /هينا/ الكرواتية على موقعها الإلكتروني- إن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2818 حالة، فيما لا يزال هناك 384 مريضاً بكورونا في المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج؛ منهم 26 على أجهزة التنفس الصناعي.
وسجلت الدولة الواقعة بشرق أوروبا 20 ألفا و440 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي منذ بداية ظهور الوباء على أراضيها، و324 حالة وفاة ناجمة عنه، بينما تعافى 17 ألفا و298 مريضاً بشكل تام، منهم 345 متعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا للبيان الرسمي.
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