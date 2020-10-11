زغرب(أ ش أ)

سجلت السلطات الصحية فى كرواتيا اليوم الأحد، 508 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 7 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت وزارة الصحة- في بيان نقلته وكالة أنباء /هينا/ الكرواتية على موقعها الإلكتروني- إن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2818 حالة، فيما لا يزال هناك 384 مريضاً بكورونا في المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج؛ منهم 26 على أجهزة التنفس الصناعي.