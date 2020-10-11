وسجلت الدولة الواقعة بشرق أوروبا 20 ألفا و440 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي منذ بداية ظهور الوباء على أراضيها، و324 حالة وفاة ناجمة عنه، بينما تعافى 17 ألفا و298 مريضاً بشكل تام، منهم 345 متعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا للبيان الرسمي.