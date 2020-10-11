"كارجاس" تبدأ التشغيل التجريبى لأولى محطات تحويل السيارات للغاز بالغردقة

كتبت - مروة الغول

بدأت شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس" إحدي شركات وزارة البترول، التشغيل التجريبي لأولى محطات الشركة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية .

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى ورفع العبء علي كاهل المواطنين والمحافظة علي البيئة واستخدامه كوقود للسيارات والعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المركبات خلال الفترة المقبلة، والتوسع في نشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى علي مستوى الجمهورية من خلال مشروع قومى يحظى باهتمام الدولة والدعم المتواصل من وزارة البترول للانطلاق بهذا النشاط للحفاظ على البيئة واحلال الغاز الطبيعى كوقود نظيف ومُوفر محل الوقود السائل.