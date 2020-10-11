اليوم السابع
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خالد صلاح
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قوافل جامعة طنطا توقع الكشف الطبى على 641 حالة بقرية صفط تراب

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:33 م
قوافل جامعة طنطا توقع الكشف الطبى على 641 حالة بقرية صفط تراب قافلة طبية -أرشيفية
الغربية فريق المحافظات

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تواصل القوافل الطبية الشاملة لجامعة طنطا تقديم خدماتها، حيث تم إجراء الكشف الطبي علي 641 من أهالى قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتقديم العلاج مجانًا، وذلك تحت رعاية الدكتور عماد عتمان القائم بعمل رئيس الجامعة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.

 

وأكد الدكتور عماد عتمان على استمرار القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا فى إطار احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومى، انطلاقا من دور الجامعة المجتمعى، وبهدف خدمة البسطاء من المرضى.

 

ويذكر أن القافلة ضمت أساتذة فى مختلف التخصصات الطبية، بمشاركة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة.

 

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