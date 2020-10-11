اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل عناصر إيرانية فى ريف دير الزور

الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:13 م
قوات سوريا الديمقراطية تعتقل عناصر إيرانية فى ريف دير الزور سوريا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المرصد السورى، أن قوات سوريا الديمقراطية تعتقل عناصر إيرانية في ريف دير الزور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل

وفى وقت سابق أكد المرصد السوري، أن الانفجارات التي شهدتها ريف إدلب الشمالى تزامنت مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة في ريف إدلب الشمالى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المرصد السورى، أن الانفجارات دمرت ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر تابعة لجماعات متطرفة غير سورية، وأكد المرصد السورى، حدوث انفجارات في ريف إدلب الشمالى.

 


سوريا

انفجار

ازمه سوريا

ريف ادلب

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الكتاب الأسود" لهيلارى كلينتون.. الوزيرة الأمريكية السابقة خططت لتمكين الإخوان فى مصر.. قدمت خطة لـ"المعزول مرسى" لاختراق وزارة الداخلية.. وتوريط الدولة المصرية فى دعم مليشيات الإرهاب والدمار داخل سوريا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 07:40 م

قطر وتركيا إرهاب عابر للحدود.. تقرير يكشف أساليب الدوحة وأنقرة لتمويل الجماعات المتطرفة.. مؤسسات خيرية قطرية ترعى الإرهاب الإلكترونى وتقيم شراكة مع منظمة مرتبطة بالمخابرات التركية لدعم التطرف فى سوريا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:44 م

برنامج الغذاء العالمى يعلن تضاعف عدد المحتاجين للغذاء فى سوريا آخر 3 أشهر

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:50 م

سوريا تعلن إخماد كل الحرائق البالغ عددها 156 حريقاً

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة