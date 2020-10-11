قطاعا البنوك والعقارات يهبطان ببورصة دبي بمستهل تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% خاسراً 2.65 نقطة ليصل إلى مستوى 2211.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 83 مليون سهم محققة ما قيمته 42.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1018 صفقة لعدد 28 سهماً، وهبط قطاعي البنوك والعقارات ببورصة دبي بنسبة 0.42%، 0.20%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.27%، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 1.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.94%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 6.55%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.97%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.44%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.86%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.6 مليون ورقة بقيمة 12.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.75%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن إطلاقها صندوق شعاع لتمويل الفرص بحجم 200 مليون دولار أمريكي، الذي يستهدف الاستثمار التمويلي في شركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتم تأسيس الصندوق في 29 سبتمبر الماضي، ونجح خلال الفترة الماضية في استقطاب ما مجموعه 68 مليون دولار أمريكي في مستثمرين متعددين.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي، وناقش المجلس جميع القرارات والإجراءات اللازمة للمضي قدماً في خطة التصفية.

فيما أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الجاري، من ضمنها اعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة للشركة للربع الثالث لعام 2020.