وكان مكتب رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف قد أعلن حالة الطوارئ، ليبدأ سريانها اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وتنتهي في الساعة الثامنة من صباح 21 أكتوبر الجاري، وذلك على خلفية خطر اندلاع أعمال عنف بما يهدد حياة وصحة المواطنين نتيجة للاضطرابات الأمنية الجماعية.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية الاشتباكات التي اندلعت وتمكن المحتجون من اقتحام مبنى البيت الأبيض في العاصمة بيشكيك، حيث يوجد مقر البرلمان وإدارة الرئيس بسبب الأزمة السياسية والاجتماعية العميقة التي دخلتها قرغيزستان بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 4 أكتوبر الجاري.. وعلى خلفية موجة الاحتجاجات واسعة النطاق التي اجتاحت البلاد، أقال الرئيس جينبيكوف مجلس الوزراء برئاسة كوباتبيك بورونوف، فيما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بطلان نتائج الانتخابات وتعهدت بتحديد موعد الانتخابات الجديدة خلال فترة أقصاها 6 نوفمبر المقبل.