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قرارات وزارية بتعيين 9 مديرين عموم جدد بجامعة بنها

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:01 م
قرارات وزارية بتعيين 9 مديرين عموم جدد بجامعة بنها الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أصدر قرارات وزارية بتعيين 9 مديرين عموم جدد بجامعة بنها.

وقال "السعيد"، إن القرارات شملت تعيين محمود سيد أحمد عبيد مديرا عاما لمكتب رئيس الجامعة، وتعيين وائل عربي مكى مديرا عاما للإدارة العامة للأمن ، وخالد مصطفى أحمد أمينا لكلية الهندسة بشبرا بدرجة مدير عام، ومحمد مصطفى عبد العزيز مديرا عاما للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.

كما شملت القرارات تعيين عمر محمد منيب مديرا عاما للعلاقات العامة والإعلام، وتعيين حازم أمين السيد مديرا عاما لحسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتعيين محمد ابراهيم غنيمة أمينا لكلية الزراعة بدرجة مدير عام، وتعيين السيد المغاورى محمد أمينا لكلية التربية بدرجة مدير عام، وتعيين هويدا فوزى أحمد أمينا لكلية الأداب بدرجة مدير عام.


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إبراهيم سالم

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