فيديو.. القبض على شخصين بتهمة مقتل مؤيد لترامب على الهواء

وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل شخص واحتجاز آخر بعد حادث إطلاق النار، خلال مقابلة على الهواء، بالقرب من احتجاجات معارضة في مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو.

وأفادت بوابة العين، أن الشرطة قالت إنها احتجزت منتج إخبار محلي وحارسه الشخصي بتهمة إطلاق النار على أحد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب خلال مسيرات مبارزة في دنفر السبت، وإنها تحقق في الواقعة.

وأشارت تقارير أولية إلى أنه كان صراعًا بين عناصر من حركة "أنتيفا" ومتشددين، لكن شرطة دنفر أصدرت بيانًا قالت فيه إن مطلق النار لم يكن له أي علاقة باليساريين المتشددين.