اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:09 م
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فلادمير بوتين يعبر عن أمله فى التعاون مع الولايات المتحدة فى مجال أمن الانترنت

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:10 م
فلادمير بوتين يعبر عن أمله فى التعاون مع الولايات المتحدة فى مجال أمن الانترنت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
ا ش أ

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قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم، الأحد، إن بلاده يحدوها الأمل في مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الانترنت. 
 
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن بوتين قوله في برنامج "موسكو.الكرملين. بوتين" التلفزيوني إن دعوته واشنطن لاستئناف التعاون في مجال أمن الانترنت لم تلق ردًا، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها روسيا هذا العرض. 
وأضاف بوتين "نحن لا نفقد الأمل في أن نكون قادرين على مواصلة هذا الجهد مع كل الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة".
وأردف الزعيم الروسي يقول إن بلاده مازالت تتلقى اتهامات بشأن "نشاطها المفرط في المجال المعلوماتي والتدخل في الانتخابات وما إلى ذلك وهذه كلها اتهامات لا أساس لها". 
وكان بوتين قدم في سبتمبر الماضي عددا من المقترحات بشأن التعاون في مجال أمن الانترنت بين روسيا والولايات المتحدة وحول العالم. 

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أمن الانترنت

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