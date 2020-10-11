اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:00 م
خالد صلاح
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فرار 42 من قوات الأمن الأفغانية اختطفتهم عناصر حركة طالبان

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:35 م
فرار 42 من قوات الأمن الأفغانية اختطفتهم عناصر حركة طالبان الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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 أعلن حاكم إقليم "زابول" الأفغاني محمد نبي أحمدزاى اليوم الأحد، فرار 42 من قوات الشرطة والجيش كانوا أسرى لدى جماعة طالبان ، وتمكنهم من الوصول لمناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة، وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الأسرى كانوا محتجزين بضاحية "شاهجوي" واختطفتهم الجماعة من أحد الطرق السريعة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتابعت القناة أن مدنيا واحدا تمكن من الفرار مع أفراد الأمن، لافتة إلى أن عددا منهم قال إنه تعرض للتعذيب على أيدي الجماعة وأعرب عدد آخر عن استعداده للعودة إلى الخدمة مرة أخرى.

وكانت الشرطة الأفغانية، أعلنت اليوم الأحد، مقتل 26 على الأقل من مسلحى حركة طالبان فى عمليات أمنية للقوات الأفغانية بإقليم "هلمند" جنوبى البلاد، وأوضحت الشرطة -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- أن 4 آخرين من عناصر الحركة أصيبوا جراء عمليات شرطة "هلمند" التي تمت بعدد من المناطق والطرق السريعة وشملت أيضا ضربات جوية.

وأضافت أن 4 من أفراد الأمن على الأقل لقوا مصرعهم جراء الاشتباكات.. فيما أصيب 8 آخرون، ولم تعلق الحركة بشكل منفصل على التصريحات الأمنية.

 


افغانستان

حركه طالبان

الشرطه الافغانيه

الجيش الافغانى

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