فتح باب التقدم لدبلوم علوم تربوية وفنية بالإنجليزية بكلية التربية الفنية حلوان

أعلنت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لدبلوم علوم تربوية وفنية باللغة الانجليزية وذلك حتى 15 أكتوبر الجارى، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتور محمود حامد عميد الكلية.

وقالت الجامعة فى بيان اليوم، إنه يشترط للتقدم للبرنامج أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس فى التربية الفنية أو الفنون التطبيقية أو الفنون الجميلة، أو بكالوريوس فى التربية النوعية والعمل فى مجال الفنون فى التعليم العام، وإتقان اللغة الإنجليزية كشرط اساسى للقبول فى الدبلوم، ويجب على الطلاب اجتياز اختبار لغة متقدم قبل قبولهم فى برنامج الدبلوم.

وأكدت الجامعة أن الدراسة بالبرنامج تتميز بالبدء فى تمام الساعة الثالثة مساء لاستيعاب الطلاب الذين يعملون خلال النهار، وسيتم تقييم الطلاب وتصنيفهم وفقا لكل مقرر، بما فى ذلك التدريب الميدانى، ويتم منح شهادة مهنية فى نهاية البرنامج.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التواصل عن طريق الكلية 12 شارع اسماعيل محمد الزمالك.