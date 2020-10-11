غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لقرية نزلة عبيد وفحص 9186 طفلًا حديث الولادة

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إطلاق قافلة طبية علاجية فى قرية نزلة عبيد بمركز المنيا، على مدار يومين بدءً من غدا الاثنين ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة ، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

كما أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إجراء الفحص الطبى لـ 9186 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر سبتمبر، ضمن مبادرة السمعيات، وهى إحدى مبادرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبى على الأطفال حديثى الولادة، والتى تنفذها وحدات ومراكز رعاية الامومة والطفولة بمراكز المحافظة.

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة.

من جانبها أوضحت الدكتورة مها متولى، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبى على 9186 طفلًا حديث الولادة خلال شهر سبتمبر الماضي، كما انه فى حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم، مشيرةً إلى أن الكشف والعلاج مجانى بالكامل .