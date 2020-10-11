اليوم السابع
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عودة الأنشطة الثقافية بجامعة القاهرة مع بداية العام الدراسى الجديد

الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:00 ص
عودة الأنشطة الثقافية بجامعة القاهرة مع بداية العام الدراسى الجديد الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة بصدد الانتهاء من وضع خطة متكاملة لعودة الأنشطة الثقافية خلال العام الدراسى الجديد 2020/2021 تتماشى مع استراتيجية الجامعة، وكذلك ورؤية الدكتور محمد الخشت فى ملف تطوير العقل المصرى.
 
وأضاف الدكتور محمود علم الدين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة ستعيد ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعلمية، وكل المجالات الإبداعية، ولكن فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفى مقدمتها تحقيق التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات، وعدم وجود تجمعات كبيرة، والرقابة الطبية مستمرة داخل كليات الجامعة خلال العام الدراسى الجديد.
 
وتابع المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن الأنشطة الثقافية لجامعة القاهرة تنطلق من رؤية الجامعة، واستراتيجية دورها فى صياغة العقل المصرى، وبناء تفكير نقدى واعى لدى الطلاب، وبناء وعى حقيقى يحمى الطلاب من كل محاولات التزييف، التى تتعرض لها الدولة الوطنية فى مصر الآن.
 
وأشار الدكتور محمود علم الدين إلى أن الأنشطة الثقافية لجامعة القاهرة ستعتمد على استعراض إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية التى أنجزتها مصر خلال الفترة الأخيرة، بهدف توعية الشباب وإحباط أى مخططات تستهدف الدولة المصرية.

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