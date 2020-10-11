عدوى كورونا فى موسم الإنفلونزا.. ما خطة وزارة الصحة فى الشتاء؟ (فيديو)

تتوقع وزارة الصحة ارتفاع إصابات كورونا فى الشتاء، لكن هناك خطر آخر يقترب يتمثل في الإنفلونزا التي يزداد معدل الإصابة بها هذه الفترة، وقد تصاب بالقلق والتوتر بمجرد شعورك بأعراض الإنفلونزا لتشابهها لحد كبير مع كورونا.

الدولة تنبأت سريعا إلى وجود تحد كبير بين تشخيص الإنفلونزا وكورونا، فتم تدريب الأطباء على التفرقة بينهما وتحديث بروتوكولات العلاج.

بخلاف هذا، وفرت الوزارة 2.5 مليون جرعة لقاح للإنفلونزا وأتاحت التطعيمات للفريق الطبى بالمجان، لكن هناك موانع للتطعيم بالإنفلونزا أولها من يعانون من حساسية تناول البيض والأطفال الأقل من 6 أشهر والذين يعانون من متلازمة الشلل الرباعى.

الصحة طالبت باتباع الإجراءات الوقائية كاملة، وواصلت رفع استعداداتها بجميع المحافظات.