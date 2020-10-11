"عبد الرحمن" يشارك عددا من بورتريهات الفنانين بطريقة الديجيتال.. صور

أحمد جمال الدين

شارك القارئ عبد الرحمن محمد عددًا من لوحات الديجيتال لبعض الفنانين ومنهم الفنان خالد النبوى، والفنان يحيى الفخرانى، والفنان أحمد حاتم وقال القارئ قى رسالته، إنه بدء ممارسة هذه الهواية منذ 6 أشهر ويسعى للتطور المستمر.

بهاء سلطان

الفنان خالد النبوى

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الفنان يحي الفخرانى

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