اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"عبد الرحمن" يشارك عددا من بورتريهات الفنانين بطريقة الديجيتال.. صور

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:18 م
"عبد الرحمن" يشارك عددا من بورتريهات الفنانين بطريقة الديجيتال.. صور الفنان يحيى الفخرانى
أحمد جمال الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك القارئ عبد الرحمن  محمد عددًا من لوحات الديجيتال لبعض الفنانين ومنهم الفنان خالد النبوى، والفنان يحيى الفخرانى، والفنان أحمد حاتم وقال القارئ قى رسالته، إنه بدء ممارسة هذه الهواية منذ 6 أشهر ويسعى للتطور المستمر.

ca09c120-fc2e-414a-8007-e1b8203f62e1
 
بهاء سلطان 
 
 
2b960e74-a4ad-4a57-9afa-15301cd0b836
 
3661ad00-6648-4aab-95a8-c901e7ed91c5
الفنان خالد النبوى
 
8537abeb-5ef9-4e6f-9284-f04ec0fc802fا
الفنان يحي الفخرانى 

 

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم و مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك، سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها. وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء

 


فن

مواهب

فن ديجيتال

صحافة المواطن

صحافة مواطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة