طقس الخليج.. نشاط للرياح فى السعودية ومعتدل فى البحرين والكويت وسلطنة عمان

كتب وكالات

تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط ، وفى الامارات الطقس الطقس صحوا ومغبرا أحياناً، تظهر السحب على مناطق متفرقة ، وفى البحرين حسن بوجه عام، والعظمى فى الكويت 37 أما فى سلطنة عمان الكبرى 34 .

السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة وكذلك التأثير على أجزاء من منطقة تبوك ومكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مكة المكرمة والمدينة المنورة، فى حين تستمر درجات الحرارة بانخفاضها النسبى على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس صحوا ومغبرا أحياناً، تظهر السحب على مناطق متفرقة قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 30 كم س، تصل إلى 40 كم س أحياناً على البحر.

يكون الموج فى الخليج العربى متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:13 والمد الثانى عند **:** و الجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثانى عند الساعة 03:13 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 15:21 والمد الثانى عند الساعة 06:22 والجزر الاول عند الساعة 10:59 والجزر الثانى عند الساعة 22:52 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 36 27 85 20 دبى 36 27 80 20 الشارقة 37 28 85 25 عجمان 37 28 85 30 أم القيوين 35 25 85 35 رأس الخيمة 37 25 75 20 الفجيرة 35 27 70 35 العين 39 25 75 10 ليوا 38 25 85 20 الرويس 35 29 85 30 السلع 36 28 80 35 دلما 37 30 70 30 طنب الكبرى 36 29 80 40 طنب الصغرى 36 29 80 40 أبو موسى 36 29 80 40 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، فى مملكة البحرين سيكون حسن بوجه عام.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75%، والصغرى 20%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 37 °ﻡ

نهارًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم ساعة .

ليلًا

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم ساعة .

سلطنة عمان



سيكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 34°م وهى أقل بـ5°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 26°م وهى مشابهة لليلة أمس.